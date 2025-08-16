В Китае поприветствовали контакты РФ и США по урегулированию на Украине
Китай приветствует контакты России и США по вопросам двусторонних отношений и урегулирования украинского кризиса, заявил ТАСС пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй.
«Китай приветствует взаимодействие России и США с целью налаживания двусторонних отношений и движения к политическому урегулированию украинского кризиса. У сложных вопросов не бывает простых решений», – сказал он.
В посольстве добавили, что Пекин поддерживает все усилия, которые могут привести к мирному урегулированию, а вне зависимости от развития событий Китай будет «твердо придерживаться своей позиции и останется привержен продвижению мира и содействию переговорам».
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп 15 августа провели переговоры на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Саммит Россия – США прошел в узком составе «три на три» и продлился 2 часа 45 минут. Главной темой стало урегулирование конфликта на Украине. Путин на пресс-конференции после встречи сказал, что в отношениях с США надо переходить от конфронтации к диалогу, а чтобы украинское урегулирование носило долгосрочный характер, должны быть устранены первопричины кризиса и учтены все озабоченности России. В то же время он согласился с тем, что должна быть обеспечена и безопасность Украины. Трамп заявил, что «к сожалению, пока сделки нет». Он пообещал созвониться с представителями НАТО и президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы проинформировать о встрече.