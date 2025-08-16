Кремль опубликовал видео с самолетами F-22, сопровождающими борт Путина с Аляски
Истребители F-22 сопроводили борт президента РФ Владимира Путина по пути с Аляски в Россию, сообщили в Кремле.
15 августа в Анкоридже прошел саммит Путина и президента США Дональда Трампа, он продлился 2 часа 45 минут. Главной темой переговоров стало урегулирование конфликта на Украине. После встречи лидеры вышли к прессе с заявлениями, но на вопросы журналистов не отвечали. Также был отменен совместный обед. Президент США досрочно вылетел в Вашингтон. Путин возложил цветы к могилам советских летчиков на Аляске и направился в Россию.
После саммита Трамп заявил, что теперь решение по разрешению российско-украинского конфликта в руках президента Украины Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что на данный момент нет соглашения по урегулированию на Украине.
По словам американского главы, в связи с итогами встречи Вашингтону пока не требуется усиливать давление на Москву и ее торговых партнеров.