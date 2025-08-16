Кремль: тема проведения саммита Путина, Трампа и Зеленского еще не затрагивалась

После переговоров президент США заявил, что с делегацией России было обсуждено и согласовано много пунктов и теперь решение по разрешению кризиса в руках Зеленского. Ранее Трамп неоднократно говорил, что переговоры на Аляске будут предварительными и после саммита с Путиным он ожидает его встречи с Зеленским или трехстороннего саммита.