Кремль: тема проведения саммита Путина, Трампа и Зеленского еще не затрагивалась
Тема проведения трехстороннего саммита президентов России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского пока не затрагивалась. Об этом заявил помощник российского главы Юрий Ушаков в комментарии Первому каналу.
По словам Ушакова, как только будут окончательно подведены итоги переговоров Путина и Трампа, будет приниматься дальнейшее решение об организации следующей двусторонней встречи президентов.
15 августа в Анкоридже состоялась встреча Путина и Трампа. Переговоры продлились 2 часа 45 минут. Их главной темой стало урегулирование российско-украинского конфликта. Зеленский не присутствовал на саммите.
После переговоров президент США заявил, что с делегацией России было обсуждено и согласовано много пунктов и теперь решение по разрешению кризиса в руках Зеленского. Ранее Трамп неоднократно говорил, что переговоры на Аляске будут предварительными и после саммита с Путиным он ожидает его встречи с Зеленским или трехстороннего саммита.