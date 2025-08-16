Белый дом: Трамп провел разговор с Зеленским и беседует с лидерами стран НАТО

Президент США Дональд Трамп провел продолжительный телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, сейчас лидер США беседует с коллегами по НАТО. Об этом его пресс-секретарь Кэролайн Левитт сообщила журналистскому пулу, передает корреспондент «Ведомостей».



Разговор прошел во время перелета обратно в Вашингтон. По ее словам, в данный момент Трамп ведет телефонный разговор с лидерами НАТО. Журналисты все еще ожидают выхода из самолета, пока президент завершает этот звонок.