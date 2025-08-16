Белый дом: Трамп провел разговор с Зеленским и беседует с лидерами стран НАТО
Президент США Дональд Трамп провел продолжительный телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, сейчас лидер США беседует с коллегами по НАТО. Об этом его пресс-секретарь Кэролайн Левитт сообщила журналистскому пулу, передает корреспондент «Ведомостей».
Разговор прошел во время перелета обратно в Вашингтон. По ее словам, в данный момент Трамп ведет телефонный разговор с лидерами НАТО. Журналисты все еще ожидают выхода из самолета, пока президент завершает этот звонок.
15 августа на базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже состоялись переговоры Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, организованные через неделю после их объявления. Главной темой встречи стало завершение российско-украинского конфликта. Встреча с участием министров в формате «три на три» продлилась 2 часа 45 минут.
Американский президент говорил после саммита, что решение по разрешению конфликта на Украине теперь в руках Зеленского. Трамп подчеркнул, что на данный момент нет соглашения по Украине. Fox News также сообщал, что Трамп после переговоров с Путиным позвонил Зеленскому и европейским лидерам.