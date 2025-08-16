Трамп вернулся в Вашингтон после переговоров с Путиным
Президент США Дональд Трамп после переговоров на Аляске с российским лидером Владимиром Путиным вернулся в Вашингтон, сообщили журналисты пула Белого дома, передает корреспондент «Ведомостей».
Трамп сошел с борта «Эйр Форс Уан» в 02:45 (09:45 мск). Он помахал пулу, но не ответил на вопросы журналистов о своих телефонных разговорах с мировыми лидерами и сел в «Зверя». Кортеж американского лидера выехал с авиабазы Эндрюс в 02:47 (09:47 мск).
Его самолет приземлился в 02:22 утра по местному времени (9:22 утра мск), как сообщил в своей сети Х помощник президента и заместитель руководителя аппарата Дэн Скавино. Однако Трамп не покинул борт сразу, так как он проводил телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила журналистскому пулу, что разговор с Зеленским был продолжительным.