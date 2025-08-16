Трамп вернулся в Вашингтон после переговоров с Путиным

Его самолет приземлился в 02:22 утра по местному времени (9:22 утра мск), как сообщил в своей сети Х помощник президента и заместитель руководителя аппарата Дэн Скавино. Однако Трамп не покинул борт сразу, так как он проводил телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО.