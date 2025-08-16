Трамп анонсировал встречу с Путиным в случае успеха переговоров с Зеленским
Если переговоры президентов США и Украины будут успешными, то будет назначена встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил по итогам беседы с Трампом, что проведет с ним встречу в Вашингтоне 18 августа и обсудит детали прекращения огня с Россией. Он поддержал предложение Трампа о трехстороннем саммите лидеров Украины, США и РФ и подчеркнул важность того, чтобы во все этапы переговоров были вовлечены европейские коллеги.
«Президент Зеленский навестит Вашингтон, Овальный кабинет, в понедельник после обеда. Если все получится, мы тогда назначим встречу с президентом Путиным. Потенциально это может спасти жизни миллионов людей», – написал президент США.
Американский лидер также позитивно оценил прошедший на Аляске саммит с Путиным и телефонный разговор с Зеленским, европейскими лидерами и генеральным секретарем НАТО. По его словам, «все пришли к выводу», что лучшим способом завершить конфликт станет мирное соглашение, а не «обычное соглашение о прекращении огня».