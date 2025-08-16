Трамп анонсировал встречу с Путиным в случае успеха переговоров с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил по итогам беседы с Трампом, что проведет с ним встречу в Вашингтоне 18 августа и обсудит детали прекращения огня с Россией. Он поддержал предложение Трампа о трехстороннем саммите лидеров Украины, США и РФ и подчеркнул важность того, чтобы во все этапы переговоров были вовлечены европейские коллеги.