Мерц: Украина может рассчитывать на поддержку Европы

15 августа президента России Владимир Путин и Трамп провели встречу на Аляске. Их главной темой было урегулирование конфликта на Украине. После встречи президент США рассказал, что обсудил и согласовал с российской делегацией много пунктов и теперь решение по разрешению кризиса в руках украинского лидера.