Мерц: Украина может рассчитывать на поддержку Европы
Украина может рассчитывать на солидарность Европы в работе над окончанием конфликта с Россией, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на своей странице в социальной сети X.
«Украина может рассчитывать на нашу непоколебимую солидарность в работе над достижением мира, который обеспечит жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы», – написал он.
Он также указал, что лидеры европейских стран приветствовали усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта и достижению мира. Мерц продублировал совместное заявление лидеров ЕС, Великобритании, а также председателя Европейского совета Антониу Кошты и главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. В документе лидеры заявили, что следующим шагом должны стать трехсторонние переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского.
15 августа президента России Владимир Путин и Трамп провели встречу на Аляске. Их главной темой было урегулирование конфликта на Украине. После встречи президент США рассказал, что обсудил и согласовал с российской делегацией много пунктов и теперь решение по разрешению кризиса в руках украинского лидера.