Туск: игра за безопасность всей Европы вступила в решающую фазу
Игра за будущее Украины и безопасность всей Европы вошла в решающую фазу, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в социальной сети X.
Он отметил, что сегодня стало еще очевиднее, что «Россия уважает только сильных», а президент РФ Владимир Путин «в очередной раз доказал», что он «умный игрок».
«Поэтому так важно сохранить единство всего Запада», – добавил Туск.
15 августа Путин и президент США Дональд Трамп провели встречу на Аляске. Ее главной темой было урегулирование конфликта на Украине. После саммита президент США заявил, что согласовал с российской делегацией много пунктов и теперь решение по разрешению кризиса в руках президента Украины Владимира Зеленского.
По итогам саммита Трамп и Зеленский созвонились. Сначала беседа велась один на один, потом к ней присоединились европейские лидеры. Президент США проинформировал украинского коллегу о встрече с Путиным и основных пунктах их разговора. Стороны договорились встретиться в Вашингтоне 18 августа и обсудить детали прекращения огня.