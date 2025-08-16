Фицо призвал дать гарантии безопасности всем участникам украинского конфликта
Гарантии безопасности после окончания украинского конфликта должны быть предоставлены в равной степени и Киеву, и Москве, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении на своей странице в Facebook
Он считает, что встреча президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа запустила процесс стандартизации отношений между Россией и Соединенными Штатами. Фицо подчеркнул, что приветствует этот процесс.
Саммит на Аляске, по мнению словацкого премьер-министра, выполнил ряд основных задач.
«Было отвергнуто черно-белое видение военного конфликта на Украине <…>, которое так последовательно продвигала администрация Байдена и которое и далее продвигает группа сильных [политических] игроков в Евросоюзе», – сказал он (цитата по ТАСС). Фицо добавил, что путь к урегулированию ситуации идет через конструктивные переговоры, а не через давление и введение санкций.
16 августа после встречи Трампа и Путина на Аляске был опубликован текст совместно заявления лидеров ЕС, Великобритании и глав Европейского совета и Еврокомиссии. В документе они приветствовали усилия Трампа по достижению мира и заявили, что следующим шагом должны стать трехсторонние переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского. В совместном заявлении также подчеркивается, что страны ЕС продолжат ужесточать санкции и принимать более широкие экономические меры «для давления на военную экономику России до тех пор, пока не будет достигнут справедливый и прочный мир».