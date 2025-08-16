Фицо призвал дать гарантии безопасности всем участникам украинского конфликта

16 августа после встречи Трампа и Путина на Аляске был опубликован текст совместно заявления лидеров ЕС, Великобритании и глав Европейского совета и Еврокомиссии. В документе они приветствовали усилия Трампа по достижению мира и заявили, что следующим шагом должны стать трехсторонние переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского. В совместном заявлении также подчеркивается, что страны ЕС продолжат ужесточать санкции и принимать более широкие экономические меры «для давления на военную экономику России до тех пор, пока не будет достигнут справедливый и прочный мир».