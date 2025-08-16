Газета
Главная / Политика /

Reuters: Зеленский отклонил предложение передать России Донбасс в обмен на мир

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение передать России всю территорию Донецкой народной республики путем вывода войск в обмен на мирное соглашение, пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения.

Как пишет агентство, российский лидер Владимир Путин на саммите предложил президенту США Дональду Трампу заморозить большую часть линий фронта, если Киев выведет войска из ДНР. Кроме того, Трамп согласился с Путиным, что мирное соглашение нужно принять без предварительного прекращения огня.

Reuters отмечает, что Трамп передал это предложение украинскому лидеру, а Зеленский обговорит свою позицию еще раз во время личной встречи с президентом США в Вашингтоне 18 августа.

The New York Times писала, что на встрече президентов США и Украины будут присутствовать европейские лидеры.

15 августа Путин и Трамп провели встречу на Аляске. Ее главной темой было урегулирование конфликта на Украине. По итогам саммита Трамп и Зеленский созвонились. Сначала беседа велась один на один, потом к ней присоединились европейские лидеры. Разговор длился около 1,5 часов. Президент США проинформировал украинского коллегу о встрече с Путиным и основных пунктах их разговора. Стороны договорились встретиться в Вашингтоне 18 августа и обсудить детали прекращения огня.

