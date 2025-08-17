Мелания Трамп призвала Путина защитить детей
Первая леди США Мелания Трамп обратилась к президенту России Владимиру Путину с призывом защитить детей, подчеркнув, что он способен сделать это «одним росчерком пера». Полный текст ее письма был опубликован Fox News.
«Защищая невинность этих детей, вы сделаете больше, чем послужите одной лишь России, – вы послужите всему человечеству. Такая смелая идея выходит за рамки любых человеческих разногласий, и вы, господин Путин, способны воплотить эту идею в жизнь одним росчерком пера сегодня», – написала она.
По данным Reuters, обеспокоенность ситуацией детей на Украине и в России Мелания Трамп изложила в письме, которое ее супруг, президент США Дональд Трамп, передал Владимиру Путину во время переговоров на Аляске.
Украинская сторона неоднократно заявляла о якобы вывозе детей, в Москве отвергают обвинения Киева. Путин заявлял, что Россия «абсолютно легально» вывозила детей из зоны конфликта ради спасения их жизни и здоровья и при этом не намерена разлучать их с родственниками, если они найдутся.
Как ранее сообщал глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский, в ходе встречи в Стамбуле 2 июня Украина передала Москве список из 339 детей для возвращения. Российская сторона пообещала отработать информацию по каждому ребенку.