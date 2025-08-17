Минобороны сообщило о перехвате 46 украинских беспилотников за ночь
В ночь с 16 на 17 августа российские средства противовоздушной обороны уничтожили 46 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, они были перехвачены в период с 22:55 мск 16 августа до 06:00 мск 17 августа.
Наибольшее количество беспилотников было сбито над Белгородской областью – 16 аппаратов. Еще 14 дронов уничтожены в небе над Нижегородской областью, девять – над Воронежской. Три беспилотника сбили в Брянской области, по одному – в Курской, Орловской, Калужской и Смоленской областях.
Минобороны уточнило, что все цели были перехвачены дежурными силами ПВО.