Минобороны сообщило о перехвате 46 украинских беспилотников за ночь

Наибольшее количество беспилотников было сбито над Белгородской областью – 16 аппаратов. Еще 14 дронов уничтожены в небе над Нижегородской областью, девять – над Воронежской. Три беспилотника сбили в Брянской области, по одному – в Курской, Орловской, Калужской и Смоленской областях.