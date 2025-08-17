Армия обороны Израиля атаковала энергообъект в Йемене
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по объекту инфраструктуры хуситов в Йемене, сообщает Telegram-канал израильских военных.
Удар в районе Саны был нанесен с расстояния 2000 км от Израиля. Атака стала ответом на «неоднократные нападения террористического режима хуситов» на Израиль и его граждан, включая запуски ракет и беспилотников, говорится в сообщении. В ЦАХАЛ добавили, что режим хуситов действует под руководством и при финансовой поддержке Ирана, чтобы нанести ущерб Израилю и его союзникам.
Телеканал Al-Masirah ранее сообщил со ссылкой на источник, что атаке подверглась электростанция «Хазиз» в районе Санхан, расположенном к югу от столицы. Пожары после обстрела уже потушили, заявили в гражданской обороне.