Армия обороны Израиля атаковала энергообъект в Йемене

Удар в районе Саны был нанесен с расстояния 2000 км от Израиля. Атака стала ответом на «неоднократные нападения террористического режима хуситов» на Израиль и его граждан, включая запуски ракет и беспилотников, говорится в сообщении. В ЦАХАЛ добавили, что режим хуситов действует под руководством и при финансовой поддержке Ирана, чтобы нанести ущерб Израилю и его союзникам.