Лидеры Франции, Италии и Финляндии поедут на встречу Зеленского с Трампом

В Вашингтон направится и президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец. Европейские лидеры намерены, как следует из заявления, «продолжить координацию между европейцами и Соединенными Штатами с целью достижения справедливого и прочного мира, который будет защищать жизненно важные интересы Украины и европейскую безопасность».