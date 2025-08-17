Лидеры Франции, Италии и Финляндии поедут на встречу Зеленского с Трампом
Президенты Франции Финляндии, а также премьер-министр Италии направятся в Вашингтон на встречу президента Украины Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом.
Ранее в тот же день стало известно, что в США 18 августа также поедет председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Компанию переговорщикам составит и канцлер Германии Фридрих Мерц.
В Вашингтон направится и президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец. Европейские лидеры намерены, как следует из заявления, «продолжить координацию между европейцами и Соединенными Штатами с целью достижения справедливого и прочного мира, который будет защищать жизненно важные интересы Украины и европейскую безопасность».
Президент Финляндии Александр Стубб также примет участие во встрече, «посвященной миру в Украине», сообщается на сайте главы государства. В состав делегации войдет и премьер-министр Италия Джорджия Мелони, пишет Ansa.