Путин и Лукашенко провели переговоры

После встречи с Путиным Трамп объявил, что проведет очные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она состоится 18 августа в Белом доме, вместе с украинским лидером в Вашингтон приедут председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Финляндии Александр Стубб.