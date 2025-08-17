Путин и Лукашенко провели переговоры

Путин и Лукашенко провели переговорыТелефонный разговор состоялся накануне встречи Зеленского и Трампа
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом сообщил близкий к белорусскому лидеру Telegram-канал «Пул первого».
«Президенты Беларуси и России обсудили ситуацию в регионе с учетом состоявшихся переговоров на Аляске. Российский лидер подробно проинформировал белорусского коллегу о результатах прошедшего саммита Россия – США», – говорится в сообщении.
Стороны также обсудили отдельные вопросы белорусско-российских отношений.
15 августа на Аляске состоялся саммит президентов РФ и США. По их итогам достичь сделки не удалось, но в Вашингтоне положительно оценили прошедшую встречу.
После встречи с Путиным Трамп объявил, что проведет очные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она состоится 18 августа в Белом доме, вместе с украинским лидером в Вашингтон приедут председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Финляндии Александр Стубб.