Стармер направится с Зеленским на встречу с президентом США в Белом доме
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер присоединится к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который 18 августа проведет переговоры в Белом доме с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на Даунинг-стрит.
«Сэр Кир Стармер присоединится к президенту Зеленскому и европейским лидерам на встрече с президентом Трампом в Белом доме в понедельник», – говорится в сообщении.
Зеленский, как стало известно ранее, 18 августа планирует приехать в Вашингтон для обсуждения с Трампом итогов саммита с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры РФ и США встретились 15 августа на Аляске и провели почти трехчасовые переговоры по Украине, однако сделки, как говорил Трамп, достичь не удалось. Он заявил, что теперь ситуация зависит от Зеленского.
В поездке президента Украины будут сопровождать несколько европейских лидеров. Это президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Джорджа Мелони. В США 18 августа также поедет председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.