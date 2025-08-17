Стармер направится с Зеленским на встречу с президентом США в Белом доме

Зеленский, как стало известно ранее, 18 августа планирует приехать в Вашингтон для обсуждения с Трампом итогов саммита с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры РФ и США встретились 15 августа на Аляске и провели почти трехчасовые переговоры по Украине, однако сделки, как говорил Трамп, достичь не удалось. Он заявил, что теперь ситуация зависит от Зеленского.