Армия обороны Израиля анонсировала новый этап операции в секторе Газа

Ожидается, что израильские силы сосредоточатся на городе Газа и продолжат наносить удары до «решительного разгрома “Хамас”, постоянно помня о заложниках». Замир пообещал, что ЦАХАЛ в своих действиях будет использовать «продуманную, сбалансированную и ответственную стратегию» и для атак по группировке задействует все свои возможности на суше, в воздухе и на море. Операция «Колесницы Гидеона» достигла своих целей, «Хамас» больше не обладает прежними возможностями, добавил он.