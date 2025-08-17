Газета
Армия обороны Израиля анонсировала новый этап операции в секторе Газа

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вскоре перейдет к следующему этапу операции «Колесницы Гидеона», в рамках которого продолжит наращивать удары по группировке «Хамас» в Газе, пока боевики не будут окончательно разгромлены. Об этом заявил начальник генштаба армии генерал-лейтенант Эяль Замир, передает Telegram-канал ЦАХАЛ.

«Сегодня мы утверждаем план следующего этапа войны. Как и в недавних операциях в Иране, Йемене, Ливане, Иудее и Самарии, а также в секторе Газа, мы продолжим менять ситуацию в сфере безопасности», – сказал он.

Ожидается, что израильские силы сосредоточатся на городе Газа и продолжат наносить удары до «решительного разгрома “Хамас”, постоянно помня о заложниках». Замир пообещал, что ЦАХАЛ в своих действиях будет использовать «продуманную, сбалансированную и ответственную стратегию» и для атак по группировке задействует все свои возможности на суше, в воздухе и на море. Операция «Колесницы Гидеона» достигла своих целей, «Хамас» больше не обладает прежними возможностями, добавил он.

18 мая Армия обороны Израиля начала широкомасштабную наземную операцию «Колесницы Гидеона» на севере и юге Газы. За сутки ВВС поразили более 160 целей «Хамас» – склады с оружием, пусковые установки противотанковых ракет и объекты подземной инфраструктуры. Одновременно израильская армия обратилась к жителям Хан-Юниса, а также пригородов Бани-Сухейла и Абасан на юге сектора с призывом срочно покинуть свои дома и двигаться на запад в сторону побережья.

