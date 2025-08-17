Путин назвал Лаврова империалистом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров – империалист, пошутил президент страны Владимир Путин перед встречей с президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три». Фрагмент опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.
На видео слышно, что госсекретарь США Марко Рубио положительно оценил рубашку Лаврова. Президент РФ ответил: «Это намек? Он [Лавров] вам подарит».
Сразу после этого министр пояснил, что оценка Рубио была отсылкой на то, что Лавров прибыл на Аляску в свитшоте с надписью «СССР».
«Империалист», – пошутил Путин, указав на Лаврова.
Переговоры в узком составе в формате «три на три» в Анкоридже состоялись 15 августа. Встреча длилась 2 часа 45 минут. На встрече со стороны Москвы были представлены Путин, Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков, со стороны Вашингтона – Трамп, Рубио и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.