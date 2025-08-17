Трамп анонсировал «большой прогресс» по России
Президент США Дональд Трамп заявил о «большом прогрессе» в отношении России и призвал следить за новостями по этой теме. Об этом он написал на своей платформе Truth Social.
«Большой прогресс в отношении России. Следите за новостями, – заявил он.
Президент США также раскритиковал СМИ, которые, по его словам, искажают правду о его «отличной встрече» на Аляске с президентом РФ Владимиром Путиным.
18 августа ожидается встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он посетит Вашингтон вместе с европейскими лидерами, в том числе президентами Франции, Финляндии, а также канцлером ФРГ и премьер-министрами Великобритании и Италии.