Зеленский заявил о невозможности отказа от территорий из-за конституции

Ведомости

Конституция Украины делает отказ от земли невозможным, этот вопрос должен обсуждаться только с Москвой или на трехсторонней встрече с участием лидеров США и России, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Нам нужны настоящие переговоры, а это значит, что они могут начаться там, где сейчас проходит линия фронта. <...> Конституция Украины не позволяет уступать территории или торговать землями», – заявил Зеленский.

Он добавил, что территориальный вопрос очень важен и его следует обсуждать только лидерам Украины и России, а также в формате трехсторонних переговоров с участием США. По словам политика, пока Россия «не подает никаких признаков» того, что трехсторонний диалог состоится. Если Москва откажется от него, должны последовать новые санкции, заключил он.

Зеленский, как стало известно ранее, 18 августа планирует приехать в Вашингтон для обсуждения с президентом США Дональдом Трампом итогов саммита с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры РФ и США встретились 15 августа на Аляске и провели почти трехчасовые переговоры по Украине, однако сделки, как говорил Трамп, достичь не удалось. В поездке президента Украины будут сопровождать несколько европейских лидеров. 

