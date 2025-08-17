Рубио назвал «идеальную цель» по завершению конфликта на Украине
«Идеальной целью» по завершению российско-украинского конфликта стало бы не прекращение огня, а полноценное мирное соглашение. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью NBC News.
«Идеальная цель здесь, то, к чему мы стремимся, – это не перемирие. То, чего мы в конечном итоге добиваемся, – это конец [конфликту]», – сказал он.
Рубио усомнился в том, что новые санкции против России заставят ее согласиться на прекращение огня, поскольку Москва «и так находится под очень жесткими санкциями». По его словам, решение о введении новых санкций несовместимо с борьбой за прочное мирное соглашение.
15 августа на Аляске состоялся саммит президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. Стороны обсудили завершение конфликта на Украине. Трамп по итогам встречи заявил, что достичь сделки не удалось.
Завтра, 18 августа, пройдет встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, где обсудят прошедшую встречу в Анкоридже и следующие шаги. В Вашингтон вместе с украинским лидером поедут председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Финляндии Александр Стубб, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.