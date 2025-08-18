Трамп: Зеленский может остановить украинский конфликт при отказе от Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский может прекратить конфликт с Россией, отказавшись от территории Крыма. Об этом американский лидер Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social.
«Вспомните, как все начиналось. Не вернуть [экс-президента США Барака] Обаму, получившего Крым (12 лет назад, без единого выстрела!), и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются!», – написал Трамп.
18 июля Зеленский прибыл в Вашингтон – в этот день состоятся его переговоры с Трампом. 19 июля, по словам украинского президента, пройдет встреча с европейскими лидерами. Переговоры Трампа и Зеленского станут первой очной встречей лидеров в Вашингтоне с февраля, когда они поссорились в присутствии журналистов из-за расхождения взглядов по вопросам разрешения российско-украинского конфликта.
15 августа на Аляске состоялся саммит Трампа и президента РФ Владимира Путина. Глава Белого дома заявлял, что сделки по итогам встречи достичь не получилось, но переговоры были оценены положительно.