Встреча Трампа и Зеленского начнется в 20:15 по московскому времени
Двусторонние переговоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского начнутся в 20:15 18 июля по московскому времени. Диалог состоится в Овальном кабинете, следует из расписания президента США, которое распространил Белый дом.
Многосторонняя встреча с участием европейских лидеров стартует в этот же день в 22:00 мск. Согласно расписанию госдепа, «госсекретарь [Марко] Рубио присутствует на встречах и брифингах в Белом доме».
Зеленский прибыл в США 18 июля. Его переговоры с Трампом станут первой очной встречей лидеров в Вашингтоне с февраля, когда они поссорились в присутствии прессы из-за расхождения взглядов по теме разрешения российско-украинского конфликта.
Ранее Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что Зеленский может прекратить конфликт с Россией при отказе от территории Крыма.