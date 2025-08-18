Вашингтон хочет сделать Киев крупным поставщиком военной техники в Европу

25 июня на саммите НАТО было принято решение о поэтапном увеличении оборонных расходов стран-участниц до 5% ВВП к 2035 г. 14 июля президент США Дональд Трамп после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что Украина получит вооружение от США, а платить за него будут европейские страны. Рютте назвал сделку с США очень важной, назвав ее «продолжением огромного успеха саммита НАТО: договоренности о 5%, а также решения поддерживать Украину и наращивать оборонное производство». По его словам, республика получит «огромное количество» военной техники, включая системы ПВО, ракеты и боеприпасы.