Вашингтон хочет сделать Киев крупным поставщиком военной техники в Европу
США прогнозируют, что Украина превратится в крупного поставщика военной техники для европейских государств на фоне роста их оборонных расходов. Об этом сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер в беседе с телеканалом Fox News.
Уитэкер подчеркнул, что важно продумывать будущее украинской экономики. По его словам, кроме оборонной промышленности, Украине нужно будет восстанавливать сельское хозяйство, порты и инфраструктуру, что потребует значительных финансовых вложений, в основном из Европы.
25 июня на саммите НАТО было принято решение о поэтапном увеличении оборонных расходов стран-участниц до 5% ВВП к 2035 г. 14 июля президент США Дональд Трамп после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что Украина получит вооружение от США, а платить за него будут европейские страны. Рютте назвал сделку с США очень важной, назвав ее «продолжением огромного успеха саммита НАТО: договоренности о 5%, а также решения поддерживать Украину и наращивать оборонное производство». По его словам, республика получит «огромное количество» военной техники, включая системы ПВО, ракеты и боеприпасы.