Силы ПВО сбили 23 беспилотника над регионами России
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа в небе над российскими регионами. Атаки были отражены с 20:00 мск 17 августа до 06:00 мск 18 августа, говорится в сообщении Минобороны России.
Больше всего беспилотников – восемь – были ликвидированы в небе над Тамбовской областью. Еще пять – над акваторией Азовского моря. По два БПЛА российские военные сбили в Белгородской и Ростовской областях, а также над Черным морем. По одному беспилотнику было нейтрализовано в Курской и Воронежской областях, в Краснодарском крае и Крыму.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что атаки БПЛА были отражены в Миллеровском и Чертковском районах. Предварительно, разрушений и пострадавших нет. Губернатор Воронежской области Александр Гусев также проинформировал об отсутствии пострадавших. По его словам, БПЛА был обнаружен и подавлен в одном из районов региона.