WP: встреча Трампа с Зеленским может не привести к трехстороннему саммиту

Зеленский прибыл в США 18 августа. Его переговоры с Трампом станут первой очной встречей лидеров в Вашингтоне с февраля, когда они поссорились в присутствии прессы из-за расхождения взглядов по теме разрешения российско-украинского конфликта. За три дня до этого, 15 августа, на Аляске состоялся саммит Трампа и Путина. Глава Белого дома заявлял, что сделки по итогам встречи достичь не получилось, но переговоры были оценены положительно.