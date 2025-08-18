WP: встреча Трампа с Зеленским может не привести к трехстороннему саммиту
Белый дом не ожидает, что встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского приведет к трехстороннему саммиту упомянутых лидеров и главы российского государства Владимира Путина. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на представителя Белого дома.
По словам источника издания, США при этом надеются, что трехсторонняя встреча с участием Трампа, Путина и Зеленского состоится на текущей неделе.
По словам спецпредставителя США Стива Уиткоффа, Трамп и Путин договорились о «надежных гарантиях безопасности» во время саммита на Аляске на прошлой неделе.
Зеленский прибыл в США 18 августа. Его переговоры с Трампом станут первой очной встречей лидеров в Вашингтоне с февраля, когда они поссорились в присутствии прессы из-за расхождения взглядов по теме разрешения российско-украинского конфликта. За три дня до этого, 15 августа, на Аляске состоялся саммит Трампа и Путина. Глава Белого дома заявлял, что сделки по итогам встречи достичь не получилось, но переговоры были оценены положительно.