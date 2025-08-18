Corriere della Sera: Мелони отвергла идею Макрона о военных ЕС на Украине

По данным издания, Мелони подчеркнула, что подобная инициатива сопряжена с серьезными рисками. «У России 1,3 млн солдат: сколько мы должны послать, чтобы выполнить эту задачу? И если кто-то из наших военных погибнет, будем ли мы делать вид, что ничего не произошло, или должны будем ответить?» – сказала она. Премьер добавила, что в таком случае конфликт автоматически втянет НАТО.