Политика

Corriere della Sera: Мелони отвергла идею Макрона о военных ЕС на Украине

Ведомости

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на онлайн-встрече «коалиции желающих» выступила против предложения президента Франции Эммануэля Макрона направить на Украину европейский военный контингент. Об этом пишет Corriere della Sera.

По данным издания, Мелони подчеркнула, что подобная инициатива сопряжена с серьезными рисками. «У России 1,3 млн солдат: сколько мы должны послать, чтобы выполнить эту задачу? И если кто-то из наших военных погибнет, будем ли мы делать вид, что ничего не произошло, или должны будем ответить?» – сказала она. Премьер добавила, что в таком случае конфликт автоматически втянет НАТО.

Вместо этого Мелони предложила альтернативный вариант: расширить действие 5-ой статьи Устава НАТО на Украину, чтобы страна получила гарантии безопасности, даже не являясь его членом. По мнению премьера, такая «автоматическая защита» могла бы стать для Киева конкретным и значимым результатом переговоров.

Сообщается, что идея вызвала интерес у президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа, однако не встретила поддержки у Макрона. Французский лидер продолжает настаивать на прямом участии европейских государств в военной защите Украины.

Как отмечает Corriere della Sera, разногласия между Италией и Францией проявились и в вопросе о возможном месте будущих переговоров при участии президента РФ Владимира Путина, Зеленского и Трампа: Рим предложил провести встречу у себя, тогда как Макрон настаивал на Женеве.

Как пишет Bloomberg, в качестве возможных гарантий безопасности Украины западные страны рассматривают обеспечение «воздушного прикрытия». Источники агентства также рассказали, что также обсуждалась возможность предоставления Украине гарантий, аналогичных с 5-й статьей Устава НАТО, которая обязывает страны альянса защищать друг друга в случае нападения на одну из участниц. Однако, как отмечает Bloomberg, создание такого принципа защиты Киева будет сопряжено с серьезными трудностями.

