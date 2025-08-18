NBC: саммит в Вашингтоне будет посвящен обсуждению гарантий безопасности Украины
Саммит в Вашингтоне будет частично посвящен обсуждению гарантий безопасности Украины после завершения конфликта с Россией, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на европейского чиновника.
Канал со ссылкой на украинский источник рассказал, что Украина надеется использовать встречу также для обсуждения гарантий безопасности, аналогичных ст. 5 Устава НАТО. По ней от государств-членов требуется прийти на помощь любому государству-члену, которое подверглось вооруженному нападению. Киев надеется получить поддержку от США и европейских стран в этом вопросе.
Европейские чиновники убеждены, что президент Украины Владимир Зеленский не откажется от Донбасса. Они также считают, что Европа захочет участвовать в любых окончательных переговорах по мирному соглашению с Россией.
18 августа Зеленский прибыл в Вашингтон – в этот день состоятся его переговоры с Трампом. На следующий день, по словам украинского президента, пройдет встреча с европейскими лидерами. Переговоры Трампа и Зеленского станут первой очной встречей лидеров в Вашингтоне с февраля, когда они поссорились в присутствии журналистов из-за расхождения взглядов по вопросам разрешения российско-украинского конфликта.