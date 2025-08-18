NBC: саммит в Вашингтоне будет посвящен обсуждению гарантий безопасности Украины

18 августа Зеленский прибыл в Вашингтон – в этот день состоятся его переговоры с Трампом. На следующий день, по словам украинского президента, пройдет встреча с европейскими лидерами. Переговоры Трампа и Зеленского станут первой очной встречей лидеров в Вашингтоне с февраля, когда они поссорились в присутствии журналистов из-за расхождения взглядов по вопросам разрешения российско-украинского конфликта.