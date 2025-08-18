Рейтинг Трампа вырос после саммита с Путиным на Аляске

Рейтинг Трампа вырос после саммита с Путиным на АляскеЕго действия одобряют 54% опрошенных американцев
Одобрение президента США Дональда Трампа среди американцев резко выросло после саммита с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, согласно последнему опросу InsiderAdvantage. Его действия одобряют 54% респондентов.
«Дональд Трамп теперь имеет преимущество среди всех возрастных групп, кроме самых старших избирателей», – говорится в материале исследования. При этом среди американцев младше 65 лет одобрение президента США идет с большим отрывом.
Опрос проводился с 15 по 17 августа, то есть сразу после саммита России и США на Аляске. Совместный опрос InsiderAdvantage и Trafalgar Group, проводимый с 22 по 23 июля, показал, что Трампа одобряют только 50% опрошенных и 48% – высказываются скептически.
Путин и Трамп 15 августа провели переговоры на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске, куда президент России прибыл из Магадана, а президент США – из Вашингтона. Переговоры (их закрыли для СМИ) прошли в узком составе: с российской стороны кроме Путина были министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с американской – госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стивен Уиткофф.