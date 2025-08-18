Рейтинг Трампа вырос после саммита с Путиным на Аляске

Путин и Трамп 15 августа провели переговоры на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске, куда президент России прибыл из Магадана, а президент США – из Вашингтона. Переговоры (их закрыли для СМИ) прошли в узком составе: с российской стороны кроме Путина были министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с американской – госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стивен Уиткофф.