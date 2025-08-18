Axios: Белый дом уточнил, наденет ли Зеленский костюм на встречу с Трампом
Белый дом поинтересовался у украинских чиновников, будет ли президент Украины Владимир Зеленский в костюме на встрече с президентом США Дональдом Трампом, сообщили Axios два источника.
Как напоминает Axios, наряд Зеленского стал предметом обсуждения еще во время его прошлой встречи с Трампом в феврале. Тогда американский президент обратил внимание на военную форму украинского лидера и саркастически сказал: «Он сегодня при параде». А американские чиновники полагали, что внешний вид Зеленского в некоторой степени повлиял на исход встречи.
По словам источников, на предстоящей встрече Зеленский появится в черной куртке, в которой он был на саммите НАТО в Нидерландах в июне. «Это будет что-то вроде костюма, но не полноценный костюм», – уточнил один из собеседников. На саммите НАТО американским чиновникам понравился деловой пиджак Зеленского, который продемонстрировал готовность к сотрудничеству с союзниками.
Советники Трампа в шутку отметили, что было бы «хорошим знаком для мира», если бы Зеленский надел костюм, но добавили, что этого ожидать не стоит. Наряду с этим в понедельник президент Украины не будет носить галстук.
По мнению американских чиновников, Зеленский научился лучше взаимодействовать с Трампом и вряд ли повторит ошибки прошлой встречи. Источники подчеркнули, что теперь встреча будет проходить в более спокойной атмосфере с участием европейских лидеров и «это совсем не то, что было на прошлой встрече».
18 августа Зеленский прибыл в Вашингтон для переговоров с Трампом. 19 августа, по словам украинского президента, пройдет встреча с европейскими лидерами. Переговоры Трампа и Зеленского станут первой очной встречей лидеров в Вашингтоне с февраля, когда они поссорились в присутствии журналистов из-за расхождения взглядов по вопросам разрешения российско-украинского конфликта.