МИД Украины: встреча Зеленского с Трампом станет решающей
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что встреча президента страны Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом является «решающей». Его слова передает украинское интернет-издание «Страна».
По словам Сибиги, решающими являются как сама встреча, так и текущий момент, в котором находится Украина. «Максимальная мобилизация дипломатических усилий сегодня дает нам шанс приблизить справедливый, достойный мир для Украины», – подчеркнул он.
18 августа Зеленский прибыл в Вашингтон для переговоров с Трампом. Переговоры Трампа и Зеленского станут первой очной встречей лидеров в Вашингтоне с февраля, когда они поссорились в присутствии журналистов из-за расхождения взглядов по вопросам разрешения российско-украинского конфликта.