Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Sky News: США и Европа разойдутся в вопросе урегулирования украинского конфликта

Ведомости

Позиции США и их европейских союзников по вопросу урегулирования украинского кризиса могут серьезно разойтись. Об этом пишет Sky News со ссылкой на основателя британского Центра оборонных исследований (CDS) Майкла Кларка.

По его словам, европейские государства вскоре окажутся перед выбором – продолжать поддержку Киева в случае сокращения помощи со стороны Вашингтона или занять более осторожную позицию. «Мы скоро выясним, насколько смелыми европейские союзники могут быть в поддержке Украины, если США ее прекратят», – отметил эксперт.

Кларк подчеркнул, что встреча европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом проходит в условиях беспрецедентного дипломатического давления. Однако, по его мнению, шансы изменить позицию американского лидера невелики, поскольку Трамп «отчаянно нуждается в какой-то сделке» и в ряде заявлений уже фактически принял линию Москвы.

Вечером 18 августа в 20:15 мск состоится двусторонняя встреча президента Украины Зеленского с Трампом в Вашингтоне. В этот же день в 22:00 мск в Белом доме начнется встреча Трампа и Зеленского с европейскими лидерами. На повестке дня обсуждение мирного договора Украины с Россией и территориального вопроса. Также на саммите будут оговорены гарантии безопасности для Киева.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных