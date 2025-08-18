Sky News: США и Европа разойдутся в вопросе урегулирования украинского конфликта
Позиции США и их европейских союзников по вопросу урегулирования украинского кризиса могут серьезно разойтись. Об этом пишет Sky News со ссылкой на основателя британского Центра оборонных исследований (CDS) Майкла Кларка.
По его словам, европейские государства вскоре окажутся перед выбором – продолжать поддержку Киева в случае сокращения помощи со стороны Вашингтона или занять более осторожную позицию. «Мы скоро выясним, насколько смелыми европейские союзники могут быть в поддержке Украины, если США ее прекратят», – отметил эксперт.
Кларк подчеркнул, что встреча европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом проходит в условиях беспрецедентного дипломатического давления. Однако, по его мнению, шансы изменить позицию американского лидера невелики, поскольку Трамп «отчаянно нуждается в какой-то сделке» и в ряде заявлений уже фактически принял линию Москвы.
Вечером 18 августа в 20:15 мск состоится двусторонняя встреча президента Украины Зеленского с Трампом в Вашингтоне. В этот же день в 22:00 мск в Белом доме начнется встреча Трампа и Зеленского с европейскими лидерами. На повестке дня обсуждение мирного договора Украины с Россией и территориального вопроса. Также на саммите будут оговорены гарантии безопасности для Киева.