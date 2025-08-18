Sky News: США и Европа разойдутся в вопросе урегулирования украинского конфликта

Вечером 18 августа в 20:15 мск состоится двусторонняя встреча президента Украины Зеленского с Трампом в Вашингтоне. В этот же день в 22:00 мск в Белом доме начнется встреча Трампа и Зеленского с европейскими лидерами. На повестке дня обсуждение мирного договора Украины с Россией и территориального вопроса. Также на саммите будут оговорены гарантии безопасности для Киева.