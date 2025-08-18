Путин назначил экс-посла в Австрии Любинского замглавы МИДа

Новый замглавы МИД РФ в 1989 г. окончил МГИМО МИД СССР и поступил на дипломатическую службу. В 1989–1991 гг. служил вторым и первым секретарем МИД РСФСР. В 1992 г. перешел на должность помощника, заведующего секретариатом заместителя министра иностранных дел РФ. С 1996 по 2000 г. работал советником посольства России в Германии. В 2000–2004 гг. – заместитель директора Четвертого европейского департамента МИД России. С 2005 г. был советником-посланником российского посольства в Австрийской Республике, а с 2008 г. – заместителем директора Третьего европейского департамента МИД РФ.