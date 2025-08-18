Путин назначил экс-посла в Австрии Любинского замглавы МИДа
Президент РФ Владимир Путин освободил Дмитрия Любинского с поста посла в Австрии и назначил его замглавы МИД РФ. Это следует из соответствующих указов главы государства.
Документ вступил в силу со дня его подписания, 18 августа.
Любинский занимал пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в Австрии с 10 августа 2015 г.
Новый замглавы МИД РФ в 1989 г. окончил МГИМО МИД СССР и поступил на дипломатическую службу. В 1989–1991 гг. служил вторым и первым секретарем МИД РСФСР. В 1992 г. перешел на должность помощника, заведующего секретариатом заместителя министра иностранных дел РФ. С 1996 по 2000 г. работал советником посольства России в Германии. В 2000–2004 гг. – заместитель директора Четвертого европейского департамента МИД России. С 2005 г. был советником-посланником российского посольства в Австрийской Республике, а с 2008 г. – заместителем директора Третьего европейского департамента МИД РФ.