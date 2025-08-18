Трамп: встреча с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме будет успешной
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами европейских государств в Белом доме будет успешной.
«Думаю, что у нас будет хорошая встреча», – сказал Трамп перед началом двусторонней встречи.
Перед встречей Трамп написал в Truth Social, что Зеленский мог бы завершить конфликт, отказавшись от Крыма. Он подчеркнул, что полуостров был «отдан» еще при Бараке Обаме «12 лет назад без единого выстрела» и возврат его невозможен. Американский лидер также заявил, что вступление Украины в НАТО невозможно.
Трамп подчеркнул, что его основная цель – завершить боевые действия на Украине. Лидер США вновь отметил, что, если бы он был президентом в 2022 г., спецоперация бы вообще не началась.