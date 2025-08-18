Трамп позвонит Путину после переговоров с Зеленским и европейцами
Американский президент Дональд Трамп объявил, что позвонит лидеру РФ Владимиру Путину по окончании встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями европейских государств.
«Мы проведем телефонный звонок сразу после этих встреч сегодня, – сообщил Трамп. – Он [Путин] ожидает моего звонка, как только мы закончим эту встречу».
Трамп также выразил надежду на трехстороннюю встречу.
«Если трехсторонней встречи не будет, боевые действия продолжатся, а если будет – есть хороший шанс. Я считаю, что если трехсторонняя встреча состоится, есть неплохие шансы на ее завершение», – сказал он.
Трамп сейчас проводит двустороннюю встречу с Зеленским, после которой к ним присоединятся лидеры европейских стран.
Среди прибывших – председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также примет участие во встрече.