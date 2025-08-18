Газета
Политика

Трамп позвонит Путину после переговоров с Зеленским и европейцами

Ведомости

Американский президент Дональд Трамп объявил, что позвонит лидеру РФ Владимиру Путину по окончании встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями европейских государств.

«Мы проведем телефонный звонок сразу после этих встреч сегодня, – сообщил Трамп. – Он [Путин] ожидает моего звонка, как только мы закончим эту встречу».

Трамп также выразил надежду на трехстороннюю встречу.

«Если трехсторонней встречи не будет, боевые действия продолжатся, а если будет – есть хороший шанс. Я считаю, что если трехсторонняя встреча состоится, есть неплохие шансы на ее завершение», – сказал он.

Трамп сейчас проводит двустороннюю встречу с Зеленским, после которой к ним присоединятся лидеры европейских стран.

Среди прибывших – председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также примет участие во встрече.

