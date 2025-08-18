Зеленский назвал встречу с Трампом «очень хорошей»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его двусторонняя встреча с лидером США Дональдом Трампом была «очень хорошей». Об этом он заявил перед следующей встречей с участием лидеров европейских государств.
«Я думаю, что у нас с президентом Трампом был очень хороший разговор, действительно очень хороший», — сказал он.
Зеленский также выразил надежду на еще более лучший разговор в будущем.
18 августа Трамп проводит встречи в Белом доме, направленные на разрешение украинского конфликта.
После встреч Трамп собирается позвонить российскому президенту Владимиру Путину.