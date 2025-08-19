Силы ПВО сбили 23 украинских беспилотника над тремя регионами России
За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа в небе над тремя российскими регионами. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
Больше всего беспилотников – 13 – было ликвидировано в Волгоградской области. Еще по пять воздушных целей российские военные уничтожили над Ростовской областью и Крымом.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что на юге регионального центра при падении обломков БПЛА загорелась кровля здания одного из корпусов больницы №16 и на территории нефтеперерабатывающего завода. На месте работают пожарные. Предварительно, обошлось без пострадавших.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении БПЛА в Каменском районе. По его словам, предварительно, последствий на земле нет, никто не пострадал.