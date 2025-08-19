Одед Йосеф станет послом Израиля в России
Новым послом Израиля станет Одед Йосеф, в настоящее время занимающий должность заместителя гендиректора и руководителя департамента Ближнего Востока МИД еврейского государства. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства страны.
Решение было принято комитетом по назначениям глав зарубежных дипломатических представительств МИД Израиля во главе с министром иностранных дел Гидеоном Сааром.
Прежде Йосеф занимал пост посла Израиля в Кении. Он также работал в представительствах Израиля в Москве, Вашингтоне и Сингапуре. В скором времени назначение будет представлено на утверждение правительства.
21 июля ТАСС писал со ссылкой на диппредставительство Израиля, что, согласно ожиданиям, посол страны в Москве Симона Гальперин досрочно завершит свою миссию в октябре. Тогда отмечалось, что новая кандидатура еще не определена. Источник агентства в посольстве уточнил, что уход Гальперин с поста связан с новым назначением: она станет главой европейского департамента МИД Израиля и займет должность заместителя гендиректора дипведомства.