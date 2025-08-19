Одед Йосеф станет послом Израиля в России

21 июля ТАСС писал со ссылкой на диппредставительство Израиля, что, согласно ожиданиям, посол страны в Москве Симона Гальперин досрочно завершит свою миссию в октябре. Тогда отмечалось, что новая кандидатура еще не определена. Источник агентства в посольстве уточнил, что уход Гальперин с поста связан с новым назначением: она станет главой европейского департамента МИД Израиля и займет должность заместителя гендиректора дипведомства.