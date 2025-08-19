Лавров: свитшот с надписью «СССР» понравился американской стороне
Свитшот с надписью «СССР», в котором появился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на саммите в Анкоридже, понравился американской стороне. Об этом заявил сам министр в интервью телеканалу «Россия-24».
«Речь идет о том, что есть история. И эту историю нужно хранить, если хотите, с чувством легкого юмора», – сказал он. Лавров объяснил, что не хотел этим свитшотом сказать что-либо о возрождении империи.
«РИА Новости» со ссылкой на сервис «Долями» писали, что количество заказов такого свитера, как у Лаврова, от бренда SelSovet увеличилось в 48 раз после саммита РФ и США.
15 августа на Аляске прошла встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате «три на три» и продолжались 2 часа 45 минут. В них участвовали Лавров и помощник президента Юрий Ушаков с российской стороны. От Соединенных Штатов присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф.