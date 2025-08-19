Посольство Белоруссии разбирается с информацией о рабстве в Воронежской области

Посольство Белоруссии разбирается с информацией о рабстве в Воронежской областиТам якобы привлекают граждан республики к принудительному труду
Посольство Белоруссии в России разбирается с ситуацией в селе Подколодновка Воронежской области, где якобы принуждали к труду несколько десятков человек. Среди них есть граждане республики, сообщило ведомство в Telegram-канале.
«В посольстве данная ситуация держится на контроле. Подробности будут представлены по результатам проверки правоохранительных органов Беларуси и России», – говорится в сообщении.
Председатель Следственного комитета (СК) России также поручил доложить по информации о незаконном лишении свободы людей в Воронежской области. Распространилась информация, сообщает СК, согласно которой на ферме в селе Подколодновка Богучарского района неизвестные лица якобы незаконно удерживали людей и подвергали их насилию.
Белорусские дипломаты установили телефонные номера белорусов. По данным посольства, до одного из них удалось дозвониться. Информация для проверки также передана в Управление по гражданству и миграции УВД Брестского облисполкома.
Белорусское агентство «БелТА» сообщило, что некоторые СМИ со ссылкой на волонтерское движение «Альтернатива» писали, что в одном из фермерских хозяйств в селе Подколодновка удерживались около 100 человек. Их заставляли работать в теплицах и на полях без оплаты и с ограничением свободы передвижения.