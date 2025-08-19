Посольство Белоруссии разбирается с информацией о рабстве в Воронежской области

Белорусское агентство «БелТА» сообщило, что некоторые СМИ со ссылкой на волонтерское движение «Альтернатива» писали, что в одном из фермерских хозяйств в селе Подколодновка удерживались около 100 человек. Их заставляли работать в теплицах и на полях без оплаты и с ограничением свободы передвижения.