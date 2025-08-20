В МИД РФ подтвердили участие 21 страны в «Интервидении»
Подтверждение участия в «Интервидении» уже получено от 21 страны, заявил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов, передает ТАСС.
Он перечислил всех участников конкурса, которые отметили свое согласие. В их числе Россия, Белоруссия, США, Египет, Индия, Китай, Эфиопия, ЮАР, Кения и другие государства.
Замначальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский также заявил на пресс-конференции, что церемония жеребьевки конкурсантов «Интервидения» пройдет 12 сентября. Делегации начнут прибывать в начале месяца, затем начнутся репетиции, по его словам.
Международный песенный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября 2025 г. в Москве. От России на нем выступит Shaman (заслуженный артист РФ Ярослав Дронов).