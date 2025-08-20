The Globe and Mail: политика Трампа показывает отказ от «доктрины Трумэна»
Действия президента США Дональда Трампа демонстрируют «закат» доктрины 33-го президента США Гарри Трумэна о сдерживании России. Об этом пишет The Globe and Mail.
«Многочасовые переговоры в Белом доме, направленные на прекращение конфликта на Украине, возможно, запомнятся как окончательный закат доктрины Трумэна», – говорится в материале.
В рамках переговоров Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими союзниками 18 августа члены прибывших делегаций «увидели падение доверия на всем континенте, которое было краеугольным камнем американской внешней политики на протяжении поколений».
По мнению профессора истории в Университете Вирджинии Мелвина Леффлера, Трамп готов «нормализовать агрессию [президента РФ Владимира] Путина» и «стереть четкое различие между свободными демократиями и агрессорами». Историк из Ратгерского университета Дэвид Гринберг считает, что переговоры стали «моментом нежелания» США следовать принципам доктрины.
Доктрина, названная в честь своего создателя Трумэна, была представлена перед конгрессом США в марте 1947 г. Политическая программа была направлена на ограничение расширения социалистического влияния после Второй мировой войны и на оказание давления на СССР и страны соцблока.
The Globe and Mail указывает, что хотя Советского Союза больше нет, «Россия осталась, как и ее экспансионистские наклонности». Действия Украины, по версии издания, являются «примером трумэновских свободных народов, которые сопротивляются попыткам подчинения внешним давлением».