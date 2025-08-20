Лавров: конфронтационная позиция Макрона не находит отклика у США
Авантюрная и конфронтационная позиция президента Франции Эммануэля Макрона не находит отклика у нынешней администрации США. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади.
Лавров отметил, что Москва фиксирует все более четкое понимание партнерами в США необходимости устранения первопричин украинского кризиса, а не попыток «поддерживать тех, кто выбрасывает красивый лозунг о немедленном прекращении огня, и при этом говорит, что прекращение огня не будет означать продолжение накачивания Украины оружием».
«Именно такое заявление не так давно сделал президент Франции Макрон, и хорошо, что эта абсолютно авантюрная позиция, позиция конфронтационная, позиция в поддержку продолжения войны, не находит понимания у нынешней администрации», – сказал Лавров.
18 августа Макрон заявил, что трехсторонней встрече президентов России, США и Украины Владимира Путин, Дональда Трампа и Владимира Зеленского должно предшествовать прекращение огня, после которого будут обсуждаться гарантии безопасности для Киева, писал ТАСС. По его мнению, главной гарантией «на годы и десятилетия вперед» должна стать непосредственно украинская армия. Вторым пунктом он назвал «приверженность» союзников Киева, которая уже обсуждалась в рамках так называемой коалиции желающих и НАТО.