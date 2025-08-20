Лавров: конфронтационная позиция Макрона не находит отклика у США

18 августа Макрон заявил, что трехсторонней встрече президентов России, США и Украины Владимира Путин, Дональда Трампа и Владимира Зеленского должно предшествовать прекращение огня, после которого будут обсуждаться гарантии безопасности для Киева, писал ТАСС. По его мнению, главной гарантией «на годы и десятилетия вперед» должна стать непосредственно украинская армия. Вторым пунктом он назвал «приверженность» союзников Киева, которая уже обсуждалась в рамках так называемой коалиции желающих и НАТО.