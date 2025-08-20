Газета
Посольство РФ обеспокоено условиями содержания россиянина в тюрьме Нидерландов

Посольство РФ в Нидерландах обеспокоено условиями содержания российского гражданина Германа Аксенова в голландской тюрьме в городе Кримпен-ан-ден-Эйссел. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале посольства.

В августе 2024 г. руководство тюрьмы ввело в отношении россиянина режим жестких ограничений. Оно запретило использование возможностей, доступных остальным заключенным, и свело к минимуму общение по телефону с родственниками в России. Аксенов объявил голодовку, протестуя против действий администрации.

Посольство пишет, что попытки оказать на гражданина России психологическое давление продолжаются и после оправдательного приговора по части обвинений.

«Такое обращение не только является нарушением гражданских прав Г. Аксенова, но и противоречит национальным и международным правилам содержания лиц под стражей», – говорится в сообщении. Посольство продолжит работу с органами Нидерландов для отмены мер в отношении Аксенова.

Reuters писал, что Аксенов был арестован в августе 2023 г. и с тех пор находился под стражей. 10 июня голландский суд приговорил его к трем годам лишения свободы за передачу конфиденциальных корпоративных технологий контактному лицу в России в нарушение санкций Европейского союза. Он работал в компании ASML, являющейся крупнейшим в мире поставщиком оборудования для производства микросхем. Суд Роттердама признал 43-летнего Аксенова виновным во взломе компьютеров и незаконном оказании технической помощи России. Аксенов отрицает все обвинения.

