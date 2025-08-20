Посольство РФ обеспокоено условиями содержания россиянина в тюрьме Нидерландов

Reuters писал, что Аксенов был арестован в августе 2023 г. и с тех пор находился под стражей. 10 июня голландский суд приговорил его к трем годам лишения свободы за передачу конфиденциальных корпоративных технологий контактному лицу в России в нарушение санкций Европейского союза. Он работал в компании ASML, являющейся крупнейшим в мире поставщиком оборудования для производства микросхем. Суд Роттердама признал 43-летнего Аксенова виновным во взломе компьютеров и незаконном оказании технической помощи России. Аксенов отрицает все обвинения.