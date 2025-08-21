Силы ПВО сбили 49 украинских беспилотников в регионах России
За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 49 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
Наибольшее число сбитых беспилотников – 21 – пришлось на территорию Ростовской области. Семь БПЛА были ликвидированы в Воронежской области, пять – в Белгородской. Атаку еще четырех беспилотников российские военные отразили в Крыму. По три БПЛА были нейтрализованы в Брянской и Калужской областях, по два – в Орловской и над Черным морем. По одной воздушной цели силы ПВО поразили в Курской и Тульской областях.
В Воронежской области из-за падения БПЛА в районе станций Журавка и Райновская (участок Россошь – Сохрановка) пропало напряжение в контактной сети. Были задержаны 19 поездов, их движение уже возобновлено.
Из-за атаки БПЛА на промышленном предприятии Новошахтинска в Ростовской области началось возгорание. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал, что, предварительно, пострадавших нет.