Силы ПВО сбили 49 украинских беспилотников в регионах России

Наибольшее число сбитых беспилотников – 21 – пришлось на территорию Ростовской области. Семь БПЛА были ликвидированы в Воронежской области, пять – в Белгородской. Атаку еще четырех беспилотников российские военные отразили в Крыму. По три БПЛА были нейтрализованы в Брянской и Калужской областях, по два – в Орловской и над Черным морем. По одной воздушной цели силы ПВО поразили в Курской и Тульской областях.