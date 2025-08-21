Генсек ООН призвал немедленно прекратить огонь в Газе

20 августа представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эффи Дефрин заявил о начале реализации первого этапа плана по установлению полного контроля над Газой. По его словам, оборонное ведомство Израиля призовет на службу дополнительно около 60 000 резервистов. Им разошлют повестки в течение недели. Еще 20 000 повесток отправят позднее в августе. Aljazeera писала, что «в результате израильских атак и принудительного мора голодом» был убит как минимум 81 палестинец.