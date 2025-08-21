Генсек ООН призвал немедленно прекратить огонь в Газе
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить огонь в секторе Газа после объявления Израилем операции по захвату Газы. Об этом пишет The Times of Israel.
По словам Гутерриша, необходимо немедленно добиться прекращения огня, чтобы избежать смертей и разрушений, к которым может привести военная операция против города. Генсек ООН призвал к безоговорочному освобождению удерживаемых группировкой «Хамас» заложников.
20 августа представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эффи Дефрин заявил о начале реализации первого этапа плана по установлению полного контроля над Газой. По его словам, оборонное ведомство Израиля призовет на службу дополнительно около 60 000 резервистов. Им разошлют повестки в течение недели. Еще 20 000 повесток отправят позднее в августе. Aljazeera писала, что «в результате израильских атак и принудительного мора голодом» был убит как минимум 81 палестинец.
Ожидается, что израильские премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац 21 августа утвердят план по захвату всего анклава. Jerusalem Post писала, что Нетаньяху уже поручил сократить сроки взятия под контроль последних опорных пунктов палестинской группировки «Хамас».