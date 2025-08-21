Штат национальной разведки США сократят более чем на 40%
Директор национальной разведки США Тулси Габбард намерена сократить штат возглавляемого ею ведомства более чем на 40% для повышения эффективности сотрудников и уменьшения затрат, говорится в заявлении на сайте ведомства. Завершение процедуры планируется на конец 2025 финансового года.
В ведомстве намерены сохранить $700 млн в год за счет сокращения персонала. Процесс коснется в том числе центров по борьбе с распространением оружия массового уничтожения, с вредоносным влиянием иностранных государств и центра интеграции разведданных о киберугрозах.
«За последние 20 лет нацразведка стала раздутой и неэффективной, а разведывательное сообщество изобилует злоупотреблением властью, несанкционированными утечками секретных разведданных и политизированным использованием разведданных в качестве оружия», – сказала Габбард.
Она также выразила мнение, что необходимо начать восстанавливать уже потерянное доверие народа, повышать эффективность ведомства и сохранить деньги налогоплательщиков.