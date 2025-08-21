Мишустин: Путин контролирует восстановление новых регионов России

В апреле правительство России направило 8 млрд руб. на восстановление электросетей в новых регионах. Средства были выделены на обновление 46 распределительных сетей, капитальный ремонт и замену трансформаторов на подстанциях. Для регионов также планируется закупить 135 единиц спецтехники и средства индивидуальной защиты. Мишустин подчеркивал, что решение способствует интеграции исторических территорий в общее пространство страны.