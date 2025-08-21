Газета
Главная / Политика /

Мишустин: Путин контролирует восстановление новых регионов России

Ведомости

Президент Владимир Путин осуществляет постоянный контроль за восстановлением новых субъектов РФ. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин во время визита на выставку форума «Развитие малых городов и исторических поселений» в Казани.

По словам премьер-министра, Путин в буквальном смысле слова в постоянном режиме контролирует восстановление новых регионов.

«Я сам был поражен, видя, как за 2,5 года все преобразилось», – сказал Мишустин (цитата по «РИА Новости»).

В апреле правительство России направило 8 млрд руб. на восстановление электросетей в новых регионах. Средства были выделены на обновление 46 распределительных сетей, капитальный ремонт и замену трансформаторов на подстанциях. Для регионов также планируется закупить 135 единиц спецтехники и средства индивидуальной защиты. Мишустин подчеркивал, что решение способствует интеграции исторических территорий в общее пространство страны.

