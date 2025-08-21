Лавров: встреча Путина и Зеленского возможна только после проработки вопросов
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что о встрече президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским можно говорить лишь при условии предварительной проработки всех вопросов, требующих обсуждения на высшем уровне.
«Наш президент неоднократно говорил, что он готов встречаться в том числе и с господином Зеленским при понимании, что все вопросы, которые требуют рассмотрения на высшем уровне, будут хорошо проработаны», – сказал Лавров.
Глава МИДа добавил, что «когда и если» дело дойдет до подписания будущих договоренностей, встанет вопрос о легитимности подписантов с украинской стороны.
21 августа Лавров также подчеркнул, что Киев не проявляет интереса к устойчивому урегулированию конфликта. В качестве примера он привел заявление советника офиса президента Украины Михаила Подоляка, который, рассуждая о гарантиях безопасности, говорил о необходимости санкционного давления на Россию и разрушения ее экономики.
По словам главы МИД РФ, это демонстрирует то, что цели, которые остаются у нынешнего украинского руководства, направлены против тех усилий, которые предпринимает президент США Дональд Трамп, с которым Россия активно и конкретно сотрудничает в поиске долгосрочных, устойчивых путей к урегулированию.