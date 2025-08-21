Путин поздравил поэта Юрия Энтина с 90-летием

Энтин родился 21 августа 1935 г. в Москве. В начале Великой Отечественной войны его вместе с матерью и младшей сестрой эвакуировали в город Чкалов (ныне Оренбург). Там будущий писатель пошел в первый класс. После школы Энтин окончил исторический факультет педагогического института, а затем факультет редактирования в полиграфическом институте. Работал в школе учителем истории и библиотекарем.