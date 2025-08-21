Газета
Главная / Политика /

Путин поздравил поэта Юрия Энтина с 90-летием

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поздравил советского и российского поэта, драматурга, сценариста и поэта-песенника Юрия Энтина по случаю его 90-летия. Это следует из соответствующей телеграммы главы государства. 

В поздравлении российский лидер отметил, что Энтин посвятил свой путь развитию традиций отечественной детской литературы, кинематографа и анимации. Кроме того, Путин отметил его вклад в воспитание подрастающего поколения. 

Энтин родился 21 августа 1935 г. в Москве. В начале Великой Отечественной войны его вместе с матерью и младшей сестрой эвакуировали в город Чкалов (ныне Оренбург). Там будущий писатель пошел в первый класс. После школы Энтин окончил исторический факультет педагогического института, а затем факультет редактирования в полиграфическом институте. Работал в школе учителем истории и библиотекарем.

С 1962 г. по 1969 г. он работал главным редактором детской редакции фирмы «Мелодия». С 1969 г. был свободным художником – писал песни для кинематографа и телевидения, сценарии, книги. 

Энтин известен как автор стихов к знаменитым композициям из фильмов «Приключения Электроника», «Гостья из будущего», «Незнайка с нашего двора»и др., а также анимационных картин «Дед Мороз и лето», «Бременские музыканты», «Голубой щенок», «Ну, погоди!», «Летучий корабль» и др.

